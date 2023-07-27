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Сегодня, 10:43

В Госдуме поздравили украинских спортсменов с отменой запрета на соревнования с россиянами

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским атлетам участвовать в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии.

«Удивительно было, когда им запретили участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами. Это было недальновидно, потому что эти решения были направлены прежде всего против самих украинских спортсменов. Думаю, ребята в Министерстве спорта Украины поняли, что очередную глупость сморозили, так как лишались права на медали, на квалификацию на Олимпийские игры. Мы поздравляем украинских атлетов с тем, что чиновники взялись за голову и приняли справедливое решение по отношению к ним», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

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