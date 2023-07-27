Глава ОКР Поздняков высказался о сотрудничестве со странами Африки

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о сотрудничестве со странами Африки.

Поздняков выступил на форуме «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«В сложные времена друзья познаются не по словам, а по поступкам. И мы все это видим. Мы очень позитивно относимся к нашей совместной работе (со странами Африки). Хотели бы, чтобы другие континенты брали пример с наших африканских друзей. Рано или поздно все вернется», — сказал Поздняков.

Форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля.