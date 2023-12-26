Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 08:41

Украинка Цуренко считает, что россиянам будет достаточно смотреть Олимпиаду по телевизору

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леся Цуренко.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мнением по поводу допуска российских и белоруских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

«Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — цитирует Цуренко RT со ссылкой на Sportowe Fakty.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1250861-curenko-rossiya-otnoshenie-olimpiada?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Олимпиада
Леся Цуренко
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Глава Крыма Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, порт оцеплен
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Вик Уайлд заявил, что откажется ехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе
РФС получил от ФИФА 8,2 миллиона долларов
Якубко рассказал, чего ждет от предстоящего матча России с Сербией
Рылов об отказе участвовать в Олимпиаде-2024: «Это мое личное действие. Не уверен, что стоит кому-то повторять»
В Госдуме назвали МОК разочарованием года: «Любое их заявление — катастрофа»
Власти Нидерландов не пускают наших велогонщиков на чемпионат Европы. Почему им это сходит с рук?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рылов об отказе участвовать в Олимпиаде-2024: «Это мое личное действие. Не уверен, что стоит кому-то повторять»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости