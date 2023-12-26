Украинка Цуренко считает, что россиянам будет достаточно смотреть Олимпиаду по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мнением по поводу допуска российских и белоруских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

«Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — цитирует Цуренко RT со ссылкой на Sportowe Fakty.

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.