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Сегодня, 10:45

Костомаров оценил возможность выступления россиян в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что нейтральный статус для российских спортсменов ставит их в сложное положение.

«Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне», — сказал Костомаров после участия в новогоднем «VK Лектории».

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Роман Костомаров
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