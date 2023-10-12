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Тарасова о временном отстранении ОКР: «Как бы не было еще больше санкций»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я — тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов Европы и мира. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Пусть они разбираются. Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», — сказала Тарасова «СЭ».

В четверг, 12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
МОК
ОКР
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