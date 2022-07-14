Тарпищев заявил, что говорить о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде в Париже преждевременно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об участии россиян на Олимпиаде в Париже.

«Правила отбора на Олимпиаду у нас не менялись. Проходят лучшие по очкам рейтингов после Открытого чемпионата Франции. Чтобы гарантированно попасть, надо быть в топ-80, но проходит не более четырех представителей от страны. Но пока мы отстранены, и преждевременно это обсуждать — надо ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация в мире. В любом случае это будет решение Международного олимпийского комитета», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крэйг Риди заявил, что что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.