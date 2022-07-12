В МОК отреагировали на слова экс-главы ВАДА о неучастии россиян на Олимпиаде-2024

Слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 являются его личным мнением, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Комментарии, сделанные почетным членом МОК Крейгом Риди, являются его личным мнением», — говорится в сообщении.

Ранее Риди в интервью The Guardian выразил мнение, что российские спортсмены не смогут квалифицироваться на Олимпиаду 2024 года в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа, из-за запрета на участие в международных соревнованиях.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.