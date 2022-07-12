Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:30

В МОК отреагировали на слова экс-главы ВАДА о неучастии россиян на Олимпиаде-2024

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Крейг Риди.
Фото Global Look Press

Слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 являются его личным мнением, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Комментарии, сделанные почетным членом МОК Крейгом Риди, являются его личным мнением», — говорится в сообщении.

Ранее Риди в интервью The Guardian выразил мнение, что российские спортсмены не смогут квалифицироваться на Олимпиаду 2024 года в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа, из-за запрета на участие в международных соревнованиях.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российские спортсмены могут пропустить старт квалификационных турниров на&nbsp;Олимпиаду-2024? Британцы пишут, что Россия пропустит Олимпиаду-2024. Это правда?
Источник: https://rsport.ria.ru/20220712/olimpiada-1802070121.html
Олимпиада
Крейг Риди
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Божович прокомментировал отстранение российской сборной и клубов от международных соревнований
Валуев прокомментировал высказывание члена МОК о маловероятном участии россиян в Олимпиаде-2024
Екатерина Конева: «18 нейтральных статусов от WA сейчас — это издевка. Пыль в глаза»
Британцы пишут, что Россия пропустит Олимпиаду-2024. Это правда?
Член МОК назвал маловероятным участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Решение по иску российских клубов в CAS будет сформировано до конца недели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев прокомментировал высказывание члена МОК о маловероятном участии россиян в Олимпиаде-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости