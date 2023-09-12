Тарасова — о словах Путина про нейтральный статус россиян на Олимпиаде: «Каждый должен решать сам, ехать или не ехать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на заявление президента России Владимира Путина о допуске россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что в данном вопросе необходимо руководствоваться интересами спортсменов, а атлеты сами должны принимать решение о том, выступать ли им в нейтральном статусе.

«Я благодарна Владимиру Владимировичу за то, что он поднимает этот серьезный вопрос для нас. Каждый должен решать сам, ехать или не ехать на Олимпиаду. У каждого она может быть единственная», — сказала Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом данные рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.