Журова отреагировала на заявление Путина по участию российских спортсменов в Олимпийских играх

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала высказывание президента страны Владимира Путина о праве российских спортсменов самим принимать решение об участии в Олимпийских играх.

«Если бы Путин сказал что-то другое, то на Западе поднялась бы волна антипиара. Утверждали бы, что в нашей стране спортсменов заставляют выполнять чьи-то решения. Многие ждали этого. И все нынешнее затягивание ситуации с допуском российских атлетов на Олимпийские игры связано с желанием вынудить руководителей страны сделать заявления о запрете. Чтобы потом транслировать это на Западе с комментариями про отсутствие демократии и права выбора у спортсменов. Владимир Владимирович не дал им шанса на такое развитие событий, а предоставил возможность спортсменам решить самим. Но наши атлеты сами все понимают про подписывание деклараций и прочие неприемлемые условия. А для кого-то недопустимо даже выступление без флага», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Однако организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.