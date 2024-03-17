Свищев — о словах Макрона: «Это очередная популистская выходка»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что России будет предложен режим прекращения огня на Украине в период Олимпиады в Париже.

«Это очередная популистская выходка. Вчера Мэр Парижа заявила, что будет счастлива, если российских спортсменов не допустят к Играм. Сегодня Макрон предлагает перемирие на время Олимпиады. Он уже не знает, какие вбросы запускать. Неадекватный какой-то политик. Опять пытается политику впутывать в спорт. Я не считаю, что это серьезные заявления. Просто популистские высказывания», — сказал Свищев «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.

(Сергей Жуков)