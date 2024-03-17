Карякин о предложении Макрона: «Абсолютный цинизм и манипуляция»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что России будет предложен режим прекращения огня на Украине в период Олимпиады в Париже.

«Это запредельный цинизм! Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы на фронте, подобных предложений бы не было. Абсолютный цинизм и манипуляция», — сказал Карякин «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

15 марта представители МОК заявили, что не изменят критерии допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже.