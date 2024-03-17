В Госдуме назвали больными фантазиями опасения Баха из-за возможных агрессивных заявлений со стороны России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» ответил президенту МОК Томасу Баху, который заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны российского правительства по поводу допуска на Олимпиаду в Париже.

«Это уже какие-то больные фантазии у Томаса. Как он это придумывает? Что у него за советники? Какие заявления могут быть во время Олимпийских игр? У нас одно заявление: обеспечение безопасности наших спортсменов. Если кто-то поедет на Олимпийские игры, то необходимо им обеспечить безопасность. А агрессивные выходки со стороны России никто не планирует. Господин Томас Бах может спать спокойно. Пусть работает, занимается подготовкой к Олимпийским играм. Все будет спокойно», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 17 марта, в МОК назвали количество россиян, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже.

(Сергей Жуков)