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Сегодня, 15:38

Журова: «Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования»

Журова заявила, что Россия должна провести свои соревнования
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия должна провести свои соревнования, если спортсменов не допустят на Олимпиаду в Париже.

«Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования. У нас есть уже название — «Игры доброй воли». К нам приедут те, кто готов соревноваться в спорте, а не в политике. И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды. У нас очень сильные спортсмены, которые покажут свой высший уровень даже, если нас не пустят в Париж», — приводит слова Журовой Sport24.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В январе исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-03-09-zhurova-yesli-nas-tak-i-ne-dopustyat-na-olimpiadu-to-nuzhno-provodit-svoi-sorevnovaniya-u-nas-yest-uzhe-nazvaniye
Олимпиада
Светлана Журова
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