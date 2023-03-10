Журова — о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян к Олимпиаде. 42 бывших спортсмена сборной Канады призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) не поддерживать идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе.

«На этот счет у меня есть только одно понимание. Существует определенный сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Например, сегодня они отстраняют Ирину Винер, завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то еще. И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», — приводит RT слова Журовой.

25 января в МОК заявили, что планируют рассмотреть возможность допуска российских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпийский игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.