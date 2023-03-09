Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:34

Олимпийская чемпионка Виртью выступила против участия россиян в Играх-2024

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тесса Вирчу.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и еще 41 экс-спортсмен сборной Канады призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) не поддерживать идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе.

Гимнастка Владислава Уразова во&nbsp;время выступления на&nbsp;Спартакиаде. Международные федерации не спешат допускать россиян. Им нужные четкие указания МОК

«Мы осуждаем недавние публичные заявления, сделанные ОКК в поддержку «изучения возможности» для россиян и белорусов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов», — цитирует РИА «Новости» текст письма, опубликованного AP.

Канадские спортсмены считают, что для россиян не следуют рассматривать никаких путей для участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже.

Среди тех, кто подписал документ есть олимпийские чемпионы Хейли Уикенхайзер (хоккей), Дженнифер Хейл и Александр Билодо (оба — лыжный фристайл) и Бекки Скотт (лыжные гонки).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230309/olimpiada-1856781754.html
1
Читайте также
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Международной лыжной федерации призвал поддержать МОК и права атлетов

Журова: «Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования»
Новости
RSS RSS
Все новости