Олимпийская чемпионка Виртью выступила против участия россиян в Играх-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и еще 41 экс-спортсмен сборной Канады призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) не поддерживать идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе.

«Мы осуждаем недавние публичные заявления, сделанные ОКК в поддержку «изучения возможности» для россиян и белорусов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов», — цитирует РИА «Новости» текст письма, опубликованного AP.

Канадские спортсмены считают, что для россиян не следуют рассматривать никаких путей для участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже.

Среди тех, кто подписал документ есть олимпийские чемпионы Хейли Уикенхайзер (хоккей), Дженнифер Хейл и Александр Билодо (оба — лыжный фристайл) и Бекки Скотт (лыжные гонки).