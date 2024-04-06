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Журова — о словах Позднякова: «Теннисисты — заложники этой ситуации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавшего теннисистов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж, «командой иноагентов».

«Теннисисты — заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно. У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Станислав Поздняков. Поздняков поддержал Винер и назвал теннисистов «командой иноагентов»
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11647964-zhurova-obyasnila-pochemu-imenno-rossijskih-tennisistov-v-okr-nazvali-komandoj-inoagentov.html
Теннис
Париж-2024
Светлана Журова
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