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Сегодня, 05:09

Свищев: «Смелое заявление Позднякова. Я бы не стал использовать такие термины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавшего теннисистов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж, «командой иноагентов».

«Смелое заявление Позднякова. Я бы не стал использовать такие термины. Статус иноагента четко прописан в российском законодательстве. И я не уверен, что под него подпадают наши теннисисты. Мне бы этого очень не хотелось. Возможно, Позднякову известно что-то, чего не знаю я. Но у меня нет сведений о том, что российские теннисисты являются иноагентами. И даже если это образное выражение, то спортсмены могут обидеться. У нас в обществе сформировалось определенное отношение к иноагентам. И сегодня у нас считаться иноагентом это, мягко говоря, не самый почетный статус», — цитирует Vprognoze.ru Свищева.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Станислав Поздняков. Поздняков поддержал Винер и назвал теннисистов «командой иноагентов»
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11647862-v-gosdume-ne-soglasilis-s-mneniem-glavy-okr-nazvavshego-komandoj-inoagentov-rossijskih-tennisistov-zhelayuschih-vystupit-na-oi-2024.html
Теннис
Париж-2024
Дмитрий Свищев
Станислав Поздняков
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