Свищев: «Смелое заявление Позднякова. Я бы не стал использовать такие термины»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, назвавшего теннисистов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж, «командой иноагентов».

«Смелое заявление Позднякова. Я бы не стал использовать такие термины. Статус иноагента четко прописан в российском законодательстве. И я не уверен, что под него подпадают наши теннисисты. Мне бы этого очень не хотелось. Возможно, Позднякову известно что-то, чего не знаю я. Но у меня нет сведений о том, что российские теннисисты являются иноагентами. И даже если это образное выражение, то спортсмены могут обидеться. У нас в обществе сформировалось определенное отношение к иноагентам. И сегодня у нас считаться иноагентом это, мягко говоря, не самый почетный статус», — цитирует Vprognoze.ru Свищева.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.