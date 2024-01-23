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Сегодня, 19:58

Ласицкене заявила, что не может смириться с вынужденным пропуском Олимпиады-2024

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Победительница Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене не может смириться с тем, что вынуждена будет пропустить Игры 2024 года.

«С этим невозможно смириться, я до сих пор не могу понять свое состояние по поводу Олимпийских игр», — приводит ТАСС ответ Ласицкене на вопрос, как она относится к пропуску ближайшей Олимпиады.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сняла с российских легкоатлетов отстранение, из-за чего они не смогут выступить в Париже.

«Я трезвомыслящий человек и понимаю невозможность своей поездки в Париж в этом году. Но я не отпустила эту ситуацию, как ни глупо это выглядит. У меня неверие, что такое может быть, хотя мы уже это проходили в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», — сказала Ласицкене.

Российские легкоатлеты, за исключением проживавшей в США Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Играх-2016 в Бразилии.

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
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