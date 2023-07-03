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Стали известны участники футбольного турнира Олимпийских игр-2024 от Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Определились все европейские участники футбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

От Европы на турнире выступят три полуфиналиста молодежного чемпионата континента — Израиль, Испания и Украина. Также на Олимпиаде сыграет сборная Франции на правах страны-хозяйки.

На данный момент известны 8 участников футбольного турнира Олимпийских игр-2024: помимо четырех европейских команд, ими станут Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика и США.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Мужской футбольный турнир будет длиться с 24 июля по 10 августа.

Футбол
Олимпиада
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