СМИ узнали о расследовании в отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024

Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге, сообщает Parisien.

По сведениям источника, национальная финансовая прокуратура начала расследование в отношении Эстанге касательно условий его вознаграждения. Сообщается, что глава оргкомитета до 2020 года получал годовое вознаграждение в размере 270 тысяч евро до вычета налогов. Однако в соответствии с законодательством оплата труда для руководителей подобных организаций ограничена потолком на гораздо более низком уровне.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.