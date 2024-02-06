Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:40

СМИ узнали о расследовании в отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тони Эстанге.
Фото AFP

Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге, сообщает Parisien.

По сведениям источника, национальная финансовая прокуратура начала расследование в отношении Эстанге касательно условий его вознаграждения. Сообщается, что глава оргкомитета до 2020 года получал годовое вознаграждение в размере 270 тысяч евро до вычета налогов. Однако в соответствии с законодательством оплата труда для руководителей подобных организаций ограничена потолком на гораздо более низком уровне.

Ирина Винер. Винер назвала неприемлемыми условия МОК для участия россиян в Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада
2
2
Читайте также
Олимпийские игры 2014 в Сочи — основная информация: как прошли и кто выиграл, что было построено и стало с объектами
Месси и Суарес не сыграли в матче против сборной чемпионата Гонконга
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванюк рассказал об отсутствии надежд попасть на Олимпиаду в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости