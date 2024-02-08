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8 февраля, 14:12

Медали Олимпиады в Париже будут содержать в себе части Эйфелевой башни

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Медали Олимпийских игр-2024 в Париже.
Фото AFP

В медалях Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, будут находиться частички Эйфелевой башни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Во всех медалях будет железная сердцевина, металл для которой будет взят с Эйфелевой башни. Для создания медалей использовались фрагменты, которые обслуживающая компания Эйфелевой башни удалила из оригинальной конструкции.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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