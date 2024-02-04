Шубенков заявил, что на 100% смирился с пропуском Олимпиады в Париже

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков уже полностью смирился с тем, что не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я останусь в этом году без Олимпиады, на 100% мы с этим смирились. Работаем без оглядки на Париж», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.