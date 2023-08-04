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Почти две трети французов сомневаются в безопасности во время Олимпиады-2024 в Париже

Руслан Минаев
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Часы обратного отсчета времени до начала Олимпийских игр в Париже.
Фото Global Look Press

Стали известны результаты опроса французов перед Олимпийскими играми-2024 года в Париже.

По данным Elabe, 63 процента опрошенных считают, что Франция не будет готова к проведению Олимпиады в вопросах безопасности. Около 50 процентов респондентов полагают, что страна не будет готова к наплыву туристов. 58 процентов опрошенных считают, что во время проведения соревнования в Париже могут быть проблемы с транспортом.

По результатам исследования выяснилось, что почти половина французов безразлична к проведению Олимпийских игр (48 процентов), а каждый третий (32 процента) и вовсе настроен скептически. Энтузиазм по поводу предстоящих Игр проявляют 20 процентов респондентов.

Летний Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://elabe.fr/jeux-olympiques-2024/
Олимпиада
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