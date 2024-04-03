Валуев: «Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. Их решение необходимо уважать!»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поддержал крымских спортсменов. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024.

«Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. И это непростое их решение необходимо уважать!» — сказал Валуев «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.