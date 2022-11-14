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Оргкомитет летней Олимпиады-2024 в Париже представил талисман соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представил официальный талисман соревнований.

Маскотами Олимпиады стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги. Фригийский колпак — это древний головной убор, который со времен Великой французской революции считается символом свободы.

Оба головных убора выполнены в красном цвете. Олимпийский талисман обут в кроссовки, а у паралимпийского вместо одной ноги установлен протез.

Талисман Олимпиады-2024. Фото Официальный сайт Олимпиады-2024
Талисман Олимпиады-2024.
Официальный сайт Олимпиады-2024

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://www.paris2024.org/en/mascots/
Олимпиада
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