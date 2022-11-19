В ВАДА прокомментировали возможность участия россиян в Олимпийских играх 2024 года

Президент всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года не зависит от статуса соответствия российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, так как допуск россиян — прерогатива международного олимпийского комитета (МОК).

«Вопрос участия в Олимпиаде — это вопрос МОК. На данный момент рекомендация МОК не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе», — приводит «РИА Новости» слова Баньки.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.