Поздняков надеется, что сборные России по волейболу смогут выступить на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что национальные команды по волейболу примут участие в Олимпиаде-2024, несмотря на недопуск до квалификации.

«Надежда есть, конечно», — цитирует ТАСС Позднякова.

Сегодня, 27 октября, стало известно, что сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Их не включили из-за отстранения от международных турниров.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.