ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на время Олимпиады-2024 в Париже

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА «Новости».

С 1993 года Генеральная Ассамблея ООН за год до проведения Олимпийских игр принимает резолюцию «За построение более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов». За принятие документа проголосовали более половины членов ООН. Россия и Сирия воздержались от голосования.

«Мы ставим проект резолюции на голосование и воздерживаемся по нему, призываем государства поступить так же. Предложенная версия документа не отражает принципов равноправия и деполитизации спорта. Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращение его в элемент политического давления. Я считаю, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований незаконно, и приглашаю всех принять участие во Всемирных играх дружбы и в Играх будущего, которые состоятся в России в 2024 году», — приводит слова заместителя постпреда РФ при ООН Марии Заболотской РИА «Новости».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.