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Сегодня, 20:58

Бах заявил, что все прошедшие квалификацию и соблюдающие хартию спортсмены должны принять участие в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о спортсменах, которые имеют право принимать участие в Олимпийских играх.

«Все спортсмены, прошедшие квалификацию на игровом поле и соблюдающие правила Олимпийской хартии, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Баха ТАСС.

Ранее сообщалось, что ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил от работы Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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