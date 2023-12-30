На Украине переживают из-за санкций в случае бойкота Олимпиады в Париже

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сомневается, что возможный бойкот летних Олимпиады в Париже является хорошим решением. Украинские спортсмены могут пропустить Игры из-за допуска россиян.

Он уверен, отказ от участия в Олимпиаде 2024 года приведет к санкциям со стороны МОК.

«В Олимпийской хартии прописаны санкции за подобные действия. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», — приводит слова Бедного RT со ссылкой на BBC.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.