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Сегодня, 10:33

Пловец Рылов заявил, что поддержка Путина для него важнее участия в Олимпиаде-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина для него важнее, чем участие в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«В первую очередь это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили. Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом.
Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе. Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», — приводит ТАСС слова Рылова.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

17 декабря Евгений Рылов объявил о своем отказе от участия в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Плавание
Олимпиада
Владимир Путин
Евгений Рылов
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