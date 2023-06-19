Журова видит двойные стандарты в продаже МОК товаров со слоганом о спорте для всех

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в решении Международного олимпийского комитета (МОК) реализовывать продукцию со слоганом о спорте для всех людей прослеживаются двойные стандарты с учетом нынешнего положения российских и белорусских спортсменов.

«Тут другая подоплека: они говорят, что если человек хочет заниматься спортом, то в какой бы он стране ни находился, ему должен быть обеспечен этот доступ. МОК тут даже вроде бы и ни при чем, по его мнению, именно страны должны обеспечить людям доступ к спорту, а с себя они эту ответственность снимают. Нам же внутри страны никто не запрещает заниматься спортом, нас лишают выступления на международных стартах. Поэтому тут прослеживаются двойные стандарты», — приводит слова Журовой ТАСС.

МОК на прошлой неделе запустил в продажу футболки, кружки, брелоки, значки и блокноты с цитатами инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. На некоторых товарах присутствует его фраза: «Все виды спорта для всех людей».

16 июня «Весь спорт» сообщил, что МОК определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отмечалось, что в основу легли условия формирования команды беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.