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Сегодня, 17:34

Одиннадцать спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду в Париже

Алина Савинова
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Одиннадцать спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпийские игры в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на данный момент, сказано в заявлении Международного олимпийского комитета на сайте организации.

Ранее стало известно, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

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