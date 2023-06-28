Борзаковский считает, что российские спортсмены продолжают оставаться лучшими в мире

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский считает, что российские атлеты продолжают оставаться самыми сильными в мире, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Российские спортсмены — самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся. Я думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», — приводит ТАСС слова Борзаковского.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.