Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 17:03

Международная федерация скейтбординга выступила за допуск российских спортсменов до соревнований

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований по рекомендациям МОК.

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта. Понимая необходимость найти последовательный подход во всех дисциплинах, World Skate в настоящее время работает над разработкой плана по возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF)», — сообщается на сайте World Skate.

Процесс рассмотрения допуска российских и белорусских спортсменов и сроки их возвращения обсудят на следующих заседаниях исполкома Международной федерации скейтбординга.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230412/skeybord-1864825457.html
МОК
0
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
МИД назвал заявление ФРГ о визах атлетам России посягательством на независимость спорта
Финны ищут «крота», написавшего Большунову. А норвежцы игнорируют резонансное заявление Сан Саныча
Игнатьев заявил, что российский футбол стоит на месте
В ЦАФА рассчитывают в ближайшее время согласовать список участников футбольного турнира
Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте
Захарова — о смене спортивного гражданства: «Каждый должен в этой ситуации исходить из представлений о нравственности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МИД назвал заявление ФРГ о визах атлетам России посягательством на независимость спорта
Новости
RSS RSS
Все новости