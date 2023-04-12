МИД назвал заявление ФРГ о визах атлетам России посягательством на независимость спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала посягательством на независимость спорта заявление руководителя МВД Германии Нэнси Фезер по поводу невыдачи виз российским спортсменам.

В понедельник, 10 апреля Фезер заявила, что атлетам из России может быть отказано в выдаче виз в случае, если международные спортивные федерации согласятся на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до соревнований. При таком развитии событий российские спортсмены не смогут выступать на турнирах на территории Германии.

«Это очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Дипломат отметила, что это происхдит «на фоне и так тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам» и подчеркнула, что подобные заявления и действия западных функционеров противоречат фундаментальным принципам олимпийского движения.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно рекомендациям, международным федерациям предлагается допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.