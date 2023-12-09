Лайшев — об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «МОК хочет еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами»

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один — с точки зрения МОК еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад — это гнилые люди! Наши спортсмены сделают правильный выбор. Мы понимаем, что Олимпиада — это для них шанс на определенном жизненном этапе, и в дальнейшем такой возможности может не быть. Но Россия делает все возможное, чтобы были альтернативные соревнования, где российские спортсмены проявили бы себя без унижений, с поднятием флага, пением национального гимна и своей формой. Как вариант, для них есть Игры Дружбы», — цитирует Лайшева Sport24.

8 декабря исполком МОК объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде.

Однако МОК запретил демонстрировать российскую символику на Играх 2024 года. А допущенные к Олимпиаде российские и белорусские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия.