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Ягудин считает, что МОК поступает не по-пацански с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2024

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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«К решению МОК я холоден. Уже квалификация на Олимпиаду во многих видах спорта закончилась. По сути, МОК специально затянул. Вот мы вас допускаем. А, вы не успели пройти отборы? Ой, как обидно. Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры, а наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. В общем, я тут не удивлен. И ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал Ягудин «СЭ».

Флаг Олимпийского комитета России. Россия на Олимпиаде! Это (промежуточная) победа, хоть и в нейтральном статусе

Также Ягудин рассказал, стоит ли ехать на Олимпиаду.

«Решение ехать или нет каждый человек принимает сам. Я олимпийский чемпион и не имею право осуждать людей, которые хотят также выиграть этот турнир. Люди по 20 лет отдают здоровье ради Олимпиады. Поэтому осуждать их за то, что они согласятся ехать на любых условиях, неправильно. А те, кто их осуждают, делают это в личных целях», — сказал Ягудин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

8 декабря МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Олимпиада
Алексей Ягудин
МОК
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