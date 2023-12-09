Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:23

Роднина: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры, условия допуска нереальные»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры 2024 без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные. Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

8 декабря исполком МОК объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде.

Однако МОК запретил демонстрировать российскую символику на Играх 2024 года. А допущенные к Олимпиаде российские и белорусские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-mok-s-barskogo-plecha-razreshil-edinitsam-poehat-na-igry-usloviya-dopuska-nereal-ny-e/
Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
1
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Свищев: «Я уважаю решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024»
Коротышкин поддержал решение Колесникова отказаться от участия в Олимпиаде
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпиаде в Париже
«Бах давно работал над этим за кулисами». Западные СМИ сошли с ума из-за допуска россиян на Олимпиаду
Агапитов заявил, что ФТАР не рассматривает возможность участия в фестивале с названием «Олимпийские игры»
Шкуренев считает, что все привыкли к позиции World Athletics: «Надеялся на лучшее, но ничего не ждал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев: «Я уважаю решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024»

Лайшев — об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «МОК хочет еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости