Роднина: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры, условия допуска нереальные»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры 2024 без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные. Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

8 декабря исполком МОК объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде.

Однако МОК запретил демонстрировать российскую символику на Играх 2024 года. А допущенные к Олимпиаде российские и белорусские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия.