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Роднина о бойкоте России на Олимпиаде-2024: «35 стран — не страшная цифра, если брать историю Олимпийских игр»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что группа из 35 стран выступила за недопуск россиян до Олимпиады-2024.

«Наше выступление будет зависеть от МОК, какое они будут принимать решение. Вы знаете, что Москву пробойкотировало 64 страны. Но тогда Олимпийский комитет принял решение проводить Олимпиаду. Были и другие бойкоты, они постоянно, чуть ли не с Олимпиады 2008 года. 35 стран — не страшная цифра, если брать историю Олимпийских игр. Если эти страны будут по каким-то политическим моментам бойкотировать, то есть олимпийская хартия — если страна по политике бойкотирует, то следующие два цикла они отсутствуют. Если им так хочется наказывать своих спортсменов... Но вопрос будет к МОК и к решению, которое будет принято», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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