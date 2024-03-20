Глава МОК Бах объяснил, почему Израиль сможет выступить на Олимпиаде-2024 без ограничений

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, почему Израиль, в отличии от России, допущен до Олимпиады в Париже без каких-либо ограничений.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях.

По словам Баха, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию, а ОКР допустил серьезное нарушение, так как потребовал допустить до турниров под своим флагом атлетов из Донецка и Луганска.

«ОКР привел такой аргумент: «Вы не применяете санкции к израильтянам, поэтому вы можете не применять санкции и к нам». Эти два случая нельзя сравнивать, потому что в случае Израиля такого нарушения нет», — цитирает Баха «КП Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.