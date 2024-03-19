Стали известны результаты жеребьевки баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024

США сыграет с Сербией и другие итоги жеребьевки турнира по баскетболу на Олимпиаде-2024

Состоялась жеребьевка баскетбольных турниров Олимпийских игр 2024 года. Церемония проходила в Мисе (Швейцария).

Мужские сборные были разделены на три группы. Действующий олимпийский чемпион — США — сыграет с Сербией, Южным Суданом и победителем квалификации в Пуэрто-Рико.

Группа А: Австралия, победитель отборочного турнира в Греции, Канада, победитель отборочного турнира в Испании.

Группа B: Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.

Группа C: Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико, США.

Действующими олимпийскими чемпионками являются баскетболистки сборной США.

Результаты группового турнир Олимпиады-2024 среди женских сборных:

Группа А: Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико

Группа B: Канада, Нигерия, Австралия, Франция

Группа С: Германия, США, Япония, Бельгия

Турнир пройдет с 27 июля по 10 августа.