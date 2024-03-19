Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

19 марта, 23:00

Стали известны результаты жеребьевки баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024

США сыграет с Сербией и другие итоги жеребьевки турнира по баскетболу на Олимпиаде-2024
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Состоялась жеребьевка баскетбольных турниров Олимпийских игр 2024 года. Церемония проходила в Мисе (Швейцария).

Мужские сборные были разделены на три группы. Действующий олимпийский чемпион — США — сыграет с Сербией, Южным Суданом и победителем квалификации в Пуэрто-Рико.

Группа А: Австралия, победитель отборочного турнира в Греции, Канада, победитель отборочного турнира в Испании.

Группа B: Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.

Группа C: Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико, США.

Действующими олимпийскими чемпионками являются баскетболистки сборной США.

Результаты группового турнир Олимпиады-2024 среди женских сборных:

Группа А: Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико

Группа B: Канада, Нигерия, Австралия, Франция

Группа С: Германия, США, Япония, Бельгия

Турнир пройдет с 27 июля по 10 августа.

Баскетбол
Олимпиада
2
6
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия

Глава МОК Бах объяснил, почему Израиль сможет выступить на Олимпиаде-2024 без ограничений
Новости
RSS RSS
Все новости