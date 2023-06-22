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Глава МОК Бах назвал отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам дискриминацией

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава Международного Олимпийского Коммитета (МОК) Томас Бах назвал отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам дискриминацией.

«Это все идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это. Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — приводит слова Баха «РИА Новости».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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