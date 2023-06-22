Глава МОК Бах назвал отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам дискриминацией

Глава Международного Олимпийского Коммитета (МОК) Томас Бах назвал отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам дискриминацией.

«Это все идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это. Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — приводит слова Баха «РИА Новости».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.