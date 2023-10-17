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Сегодня, 17:35

Французские пожарные могут объявить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французские пожарные объявили об угрозе забастовки во время проведения Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщает Le Parisien.

По информации источника, проблема в том, что пожарные будут заняты на протяжении всей Олимпиады и не смогут взять 21-дневный отпуск, который полагается им летом.

Наиболее серьезной угроза считается Нор, Жиронда и Атлантическая Луара. Там состоятся соревнования по футболу, баскетболу и гандболу.

Олимпиада
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