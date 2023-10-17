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Сегодня, 17:34

Мельникова призналась, что в нынешней ситуации у нее нет надежды поехать на Олимпийские игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что в нынешней ситуации у нее нет надежды поехать на Олимпийские игры.

«Есть ли надежда попасть на Олимпийские игры? В Париже, наверное, нет, в связи с обстоятельствами. Не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры, если только чуда не произойдет. Что будет дальше, я не знаю, потому что на следующих Играх-2028 в Лос-Анджелесе мне уже будет 28 лет. Но опять же, все будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

13 октября директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/gimnastka-melnikova-ne-mogu-skazat-chto-u-menya-est-nadezhda-poekhat-na-olimpiiskie-igry-295752/
Олимпиада
Ангелина Мельникова
МОК
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