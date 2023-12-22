Валуев: «Олимпийские игры в Париже будут абсолютно неинтересны»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился своими ожиданиями от предстоящего 2024 года для российского спорта. Также он оценил интерес к Олимпийским играм в Париже.

«Хочу, чтобы наши спортсмены участвовали в больших соревнованиях под эгидой БРИКС и в прочих международных турнирах этой ассоциации. Олимпийские игры в Париже будут абсолютно неинтересны!» — цитирует Валуева Sport24.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о допуске российских спортсменов на соревнования, если атлеты будут выступать под нейтральным статусом.