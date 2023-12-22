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Навка: «Российский спортсмен на Олимпиаде — это и есть флаг и гимн нашей Родины»

Навка одобрила возможное выступление россиян на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе, — приводит слова Навки РИА Новости. — Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире — будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей».

Также бывшая фигуристка назвала предательством лишение возможности спортсмена выступить на Олимпийских играх.

«Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом нейтральном статусе плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — подчеркнула Навка.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет в с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Татьяна Навка
МОК
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