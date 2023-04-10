Пирог — о заявлении главы МВД Германии: «Прямое вмешательство политики в спорт»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая грозится отказать в визах спортсменам из России, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями МОК допустить их к соревнованиям.

«К сожалению, демократические ценности и свободы, так рьяно декларируемые Западом, разбиваются об дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку, — сказал Пирог «СЭ».

Заявление главы МВД Германии свидетельствует о прямом вмешательстве политики в спорт. Сегодня, когда ведется работа по возвращению россиян на международные соревнования и проходят консультации с международными спортивными федерациями, политики стран западного блока не перестают усиливать попытки давления на наших спортсменов".

Также Дмитрий Пирог назвал это срежиссированной для Запада позицией и заявил, что авторы сценария всем хорошо известны.

«Очевидно, что им не нравится то, что международные федерации начинают постепенно отказываться от антироссийских рекомендаций Международного Олимпийского комитета и допускают наших атлетов на турниры. Недавно это уже сделали федерации тхэквондо и фехтования, ранее — самбо и бокса, а также теннисные ассоциации. Причем, наши самбисты и боксеры вернулись на мировую арену с национальным гимном и флагом России. Спортивный мир прекрасно понимает, что без России многие виды спорта несут большие потери в конкуренции и зрелищности», — добавил Пирог.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.