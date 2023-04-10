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Сегодня, 19:02

Чен назвала беспределом заявление главы МВД Германии о российских спортсменах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

«Честно скажу, я не знаю, как отвечать. Это просто какой-то беспредел. Если люди получают визу, что значит не пустить в страну? Существуют соглашения между странами, которые налаживали многие годы. Это просто маразм. Что касается цепной реакции, я надеюсь, что этого не случится. Да и в самой Германии должны найтись здравомыслящие люди, которые наверняка отреагируют на это бредовое заявление соответствующим образом и дадут понять, что нельзя так поступать. Странная тенденция, что все начинают тут же повторять за кем-то. Европа просто сходит с ума», — приводит слова Чен RT.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134445-chen-mvd-germaniya
МОК
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