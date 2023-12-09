Чесноков назвал неоднозначным допуск россиян до Олимпиады

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мыслями о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

«У меня неоднозначное мнение на этот счет. С одной стороны, хорошо, что нас допустили, с другой — есть много несправедливостей. Мне очень жаль ребят, выступающих в командных видах, они всю жизнь работали ради одной двух-недель, и сейчас их лишают возможности выступать на высшем уровне. Это неправильно и несправедливо», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Также он оценил перспективы российских теннисистов на Олимпиаде-2024.

«Если говорить о теннисе, это может быть очень хорошо, но даже там нам участие не гарантировано. Если наши ребята поедут на Олимпиаду, уверен, они будут бороться за медали во всех дисциплинах», — добавил Чесноков.

8 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх 2024 года. А допущенных к Олимпиаде спортсменов обяжут подписать обновленные условия участия в соревнованиях.